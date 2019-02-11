انت الان تتابع كريم بنزيما مهدد بالغياب عن موقعة أياكس الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

حالة من الغموض تسيطر على موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسبانى، الذي لم يتحدد موقفه من المشاركة في المواجهة المرتقبة بين النادي الملكي وآياكس الهولندى، والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء، على استاد يوهان كرويف آرينا، فى إطار دور الـ16 من مواجهات دوري أبطال أوروبا. وكشفت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الإثنين، أن بنزيما غاب عن تدريبات فريقه اليوم بسبب معاناته من الآلام شديدة فى الرقبة، ورغم أن طبيب الفريق لم يحدد بعد مدى إمكانية مشاركة اللاعب في اللقاء إلا أن الصحيفة تؤكد أن بنزيما واثق من مشاركته فى مباراة دورى الأبطال.

ويشارك بنزيما تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولارى المدير الفنى للمرينجى بشكل أساسي منذ توليه تدريب الفريق فى 29 أكتوبر من العام الماضى، وسجل صاحب الـ30 عامًا هذا الموسم مع الريال 18 هدفًا، من بينها 3 أهداف فى ثلاث مباريات متتالية فى الدورى الإسبانى (الليجا). ووصل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من دورى الأبطال

ويشارك بنزيما تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولارى المدير الفنى للمرينجى بشكل أساسي منذ توليه تدريب الفريق فى 29 أكتوبر من العام الماضى، وسجل صاحب الـ30 عامًا هذا الموسم مع الريال 18 هدفًا، من بينها 3 أهداف فى ثلاث مباريات متتالية فى الدورى الإسبانى (الليجا).

ووصل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من دورى الأبطال بعد تصدره ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بينما جاء أياكس الهولندى ثانيا في المجموعة الخامسة، التي تصدرها نادى بايرن ميونخ الألماني.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 5 مارس المقبل على استاد سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.