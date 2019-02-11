مانشستر يونايتد يجدد عقد يونغ لعام إضافي

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لاعب مانشستر يونايتد اشلي يونغ خلال مباراة فريقه ضد ليستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز في 3 فبراير 2019

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الإثنين تجديد عقد لاعبه أشلي يونغ لعام إضافي حتى موسم 2019-2020.

وكان عقد عقد يونغ (33 عاما) الذي يستطيع شغل أكثر من مركز، ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، لكنه أبدى في الأيام الأخيرة رغبته بالبقاء في صفوف "الشياطين الحمر".

وانضم الإنكليزي الدولي الى يونايتد عام 2011 قادما من أستون فيلا ودافع عن ألوانه في 227 مباراة وسجل 17 هدفا، كما توج معه بخمسة ألقاب عدة أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز (2012-2013) وكأس إنكلترا (2015-2016) والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 2017.

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وفرض يونغ نفسه من اللاعبين الأساسيين في الفريق وحمل شارة القيادة أكثر من مرة، وخاض هذا الموسم 25 مباراة وسجل هدفا واحدا.

وكان يونغ أحد أفراد منتخب إنكلترا الذي بلغ نصف النهائي مونديال روسيا 2018، علما بأنه دافع عن منتخب "الأسود الثلاثة" في 39 مباراة.