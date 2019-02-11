الان تتابع الاتحاد الآسيوي يعتمد الحكم السابق عبد الله الشلوي إلى قائمة مقيّمي الحكام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم المساعد الدولي السباق وعضو لجنة الحكام في الاتحاد السعودي عبدالله الشلوي، إلى قائمة مقيّمي الحكام في الاتحاد القاري.
وانضم “الشلوي”، إلى كوكبة المقيمين السعوديين آسيويًا وهم: علي الطريفي، وعبدالرحمن الزيد، ومحمد السويل، ويوسف ميرزا، وخليل جلال.
وسيغادر المساعد الدولي السابق عبدالله الشلوي، إلى جانب المقيمين الخمسة السعوديين للعاصمة الماليزية كوالالمبور، غدًا الثلاثاء، لحضور دورة المقيمين الآسيويين التي تُعقَد في مقر الاتحاد الآسيوي.
ويملك “الشلوي” الحاصل على الشارة الدولية عام 2010 سجلًا حافلًا في المشاركات الدولية، حيث سبق وشارك في نهائي السوبر البولندي 2010، وكأس آسيا للناشئين 2012، وكأس آسيا 2015، كما حصل على جائزة أفضل حكم مساعد آسيوي 2015، بالإضافة لمشاركته في كأس العالم للقارات بروسيا 2017.
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