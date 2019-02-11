عقوبات بالجملة ضد الكبار في الدوري المصري

كما تقرر إقامة مباراة الإسماعيلي والنجوم، في نفس اليوم، على استاد جهاز الرياضة العسكري.
وقررت اللجنة، إيقاف محمد السيد لاعب الداخلية، 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم أمام بيراميدز، بجانب تغريم الداخلية، 20 ألف جنيه لتسرب أعداد زائدة بالحضور.
كما قررت اللجنة، إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة، مباراة واحدة للطرد بعد الاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي.
وأعلنت لجنة المسابقات، تغريم المدير الفني للزمالك، كريستيان جروس 15 ألف جنيه، لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام النجوم.
كما تقرر تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد المنافس والحكام، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 آلاف جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني على الحكام.
وتعرض الأهلي لغرامة قدرها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، و5 آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود.
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