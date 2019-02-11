شكرا لقرائتكم تريزيجيه أساسيا وكريم حافظ بديلا فى مواجهة قاسم باشا أمام أنقرة غوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وكريم حافظ التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة أنقرة غوجو التى تنطلق في السابعة مساء اليوم، الاثنين بملعب "19 مايو ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي قاسم باشا بموقع "تويتر"، أن محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر يتواجد فى التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم، فيما يتواجد مواطنه كريم حافظ على مقاعد البدلاء.



قاسم باشا

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وتذوق قاسم باشا، مرارة الهزيمة في المباريات الثلاث الأخيرة بمسابقة الدوري التركي ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يحتل أنقرة غوجو المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

وكان موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، إختار محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا في التشكيلة المثالية بمسابقة الدوري التركي عن شهر يناير الماضي.

محمود تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من نادي قاسم باشا الذي تم اختياره في التشكيلة المثالية بمسابقة الدوري التركي عن شهر يناير الماضي، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق على مدار الشهر المنقضي.

واستطاع محمود تريزيجيه أن يلفت أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية بعد تألقه مع قاسم باشا، حيث أبدت أندية اتحاد جدة والشباب السعوديين، ولاتسيو الإيطالى، وشتوتجارت الألمانى، وجالطة سراى وفنربخشة وبشكتاش من تركيا، والريان القطرى رغبتها فى ضم "الفرعون المصرى"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة قاسم باشا رفضت التخلي عن خدمات اللاعب.