شكرا لقرائتكم لاسارتي يستدعى طبيب الأهلي فى جلسة مغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الاورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي حرص على عقد جلسة سريعة قبل بداية مران اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الإطمئنان على أحوال اللاعبين من الناحية الطبية.
ويلتقي الاهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وإطمأن المدير الفني من الطبيب عن اللاعبين وتأكد من عدم معاناتهم من إية إصابات قبل مواجهة "سيمبا" .
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