شكرا لقرائتكم الصقر : أشكر تركى آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الصقر أحمد حسن عن شكره لمسئولي نادي بيراميدز وتحديدًا تركي آل الشيخ على الثقة التي منحها له في مباراة الداخلية الأخيرة، وتكليفه بادارة اللقاء فنيًا بعد رحيل التوأم حسام حسن.

وقال الصقر في تصريحات لـ"الخليج 365" :"كانت مسئولية كبيرة، وكان هناك ثقة ودعمني وقالي :"أنا واثق فيك ودي ثقة كبيرة والحمد لله قدرت أعدي بالمباراة بفضل الله واللاعبين، وقدرت أكون عند حسن الظن".

وتابع الصقر :"سلمت الراية لرامون دياز، وهو مدرب كبير وسأستفيد منه علي المستوي الشخصي".