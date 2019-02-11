شكرا لقرائتكم كلوب ومحمد صلاح و30 لاعب من ليفربول في معسكر تدريبي بإسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إختار يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح 31 لاعباً لخوض معسكر تدريبي فى إسبانيا ينطلق اليوم.

ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن القائمة شهدت تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر والذى يتقاسم حالياً صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية في وقت سابق، أن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، قرر إقامة معسكر تدريبى لمدة 4 أيام فى إسبانيا استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى يوم 19 فبراير الجارى على ملعب "أنفيلد" فى "ذهاب" دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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ليفربول سيبتعد عن خوض المباريات الرسمية لعدة أيام، بعد خروجه المبكر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى، حيث سيواجه بايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الجارى قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب "أولد ترافورد".

وتغلب ليفربول على بورنموث بنتيجة 3 – 0 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".