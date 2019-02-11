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شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يوجه الشكر لمدرب الأخضر "بيتزي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الاثنين، عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني بيتزي مع المنتخب السعودي.
وجاء بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم كالتالي، "قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الاول خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الأطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد".
وأضاف "واعتمد مجلس الإدارة في إجتماعه اليوم، الاثنين في مقر الاتحاد بالرياض إسناد مهمة تقديم دراسة لإختيار المدير الفني الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد وفق معايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة".
وكان منتخب السعودية ودع بطولة كأس أسيا التي أقيمت فى دولة الإمارات من دور الـ 16 بعد الخسارة ضد اليابان بهدف دون مقابل.
توجيه الشكر لبيتزي
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