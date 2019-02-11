شكرا لقرائتكم بعد تصريحات فرج عامر.. رد عنيف من وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى أول رد فعل على ما أعلنه النائب فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إبلاغه من قبل وزير الشباب والرياضة بأن دورى هذا الموسم فى طريقه لـ الإلغاء لصعوبة استكماله فى ظل المؤجلات وقلة الملاعب وعدم وجود وقت لاختيار ممثلى مصر فى البطولات القارية ولأن كأس الأمم الأفريقية يجرى الاستعدادات لها على قدم وساق.
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لــ اليوم السابع أنه لم يجرى أى اتصالا بالنائب فرج عامر رئيس نادى سموحة خاص بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم أو صعوبة استمرارها، ولا أى حوار من الأساس بينهما .
أضاف وزير الشباب والرياضة أنه أيضا لم يلتقى النائب به مطلقا منذ فترة، مما جعله - الوزير - يشعر بغرابة التصريح أدلى به رئيس نادى سموحة خلال تصريحات إذاعية، مؤكدا على أن الدولة حريصة على دعم استقرار مسابقة الدورى المصرى الذى يعكس فعليا على استعدادات مصر لاستضافة الحدث الأهم والأكبر خلال عام 2019 وهو كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يونيو المقبل وأن المسابقة مستمرة خلال الاستعدادت.
شدد الدكتور أشرف صبحى على أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع ضروة التحلى بالمسئولية فيما يخص التصريحات التى تصدر عن جميع أعضاء المنظومة الرياضية، خاصة أن الفترة التى تسبق استعدادات استضافة الأمم الأفريقية.
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