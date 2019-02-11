شكرا لقرائتكم الانضباط توقف إدواردو بعد تدخل "وحشي" على لاعب الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، مباراتين رسميتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وألزمته بدفع 10 آلاف ريال.

وقالت الانضباط في بيان صحافي نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر": قام إدواردو باللعب بطريقة وحشية ضد لاعب الباطن في الدقيقة 87، الأمر الذي ترتب عليه طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في المباراة التي جمعت الهلال والباطن ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بيان لجنة الانضباط ضد كارلوس إدواردو

وأوقفت اللجنة دانييل إيسايلا، مدرب نادي الحزم، ثلاث مباريات رسمية، مع دفع 20 ألف ريال، بسبب تلفظه على مسؤول مباراة الحزم والأهلي بألفاظ مسيئة، والتي على إثرها تم استبعاده من قبل حكم المباراة عند الدقيقة 79.

وفرضت الانضباط عقوبة مالية قدرها 20 ألف ريال على محمد الشمري، مدير فريق الباطن، مع إيقافه مباراتين رسميتين، بعد قيامه بالإساءة إلى مسؤول مباراة فريقه ضد الهلال.