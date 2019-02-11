شكرا لقرائتكم أسماء ظهرت في كلاسيكو الذهاب.. وستغيب في الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض الأوروغوياني المخضرم خورخي فوساتي مدرب أهلي جدة اختباره الأول مع فريقه الجديد أمام النصر والذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا الذي يقود لقاءه الرابع رفقة فريقه، في قمة نارية هدفها اللحاق بالمتصدر الهلال، في مواجهة ستشهد غياب العديد من الوجوه التي ظهرت في لقاء الذهاب شهر نوفمبر الماضي.

وسيكون الثنائي بابلو غيدي مدرب أهلي جدة المنتصر في تلك المباراة ودانييل كارينيو المدير الفني للنصر من أبرز الأسماء التي تبدلت بين اللقاءين، بعدما أقالت إدارة عبدالله بترجي الأول مطلع الشهر الجاري، بينما حزم كارينيو حقائبه عقب تلك المواجهة بأيام.

وعلى صعيد اللاعبين، كان غيدي يعتمد على الثنائي عبدالله السعيد وجوزيف دي سوزا، والثنائي لن يتواجد في المباراة يوم الثلاثاء بعدما انتقل الأول إلى بيراميدز المصري، وتعرض الثاني إلى إصابة في عضلات البطن قد تنهي موسمه، كما لا يعرف مصير الإسباني خورادو بالاستمرار في صفوف الأهلي من عدمه.

ولا تبدو التغييرات في النصر كبيرة مقارنة بخصمه، بخلاف رحيل البيروفي كريستيان راموس الذي كان على دكة البدلاء في تلك المواجهة، وألغت إدارة النصر عقده مطلع الشهر الجاري وتعاقدت مع البرازيلي مايكون بدلاً منه، كما تحوم الشكوك حول قدرة أحمد موسى على اللحاق بالمباراة بعد إصابته العضلية ووفاة والدته، مما جعله بعيداً عن المباريات لمدة تتجاوز شهراً كاملأً.

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وعلى عكس الدور الأول يدخل الأهلي المباراة بضغوطات أقل لاسيما بعد الانتصارات الأربع المتتالية التي حققها الفريق في المراحل الماضية، في حين أن فيتوريا يخوض اللقاء وعينه على 3 نقاط فقط الذي ستضمن بقاءه في دائرة المنافسة.

ودخل أهلي جدة مباراة الذهاب بضغوطات كبيرة حيث فقد قبل مواجهة النصر 5 نقاط بتعادله أمام التعاون وخسارته الثقيلة من الاتفاق 6-2، إلا أن الفريث استعاد توهجه وحسم الكلاسيكو لصالحه بثنائية نظيف سجلها عمر السومة ودجانيني تافاريس عن طريق ركلة جزاء، ليصعد حينها الى المركز الثاني.

وبدأ المخضرم فوساتي مشواره مع الأهلي بتصريح ناري حينما قال عشية المباراة: النصر سهل وسأفوز عليه بدعم الجماهير. ويعرف خوسيه أجواء الدوري السعودي جيداً حيث سبق له العمل في تدريب نادي الشباب موسم 2010 إلا أنه أقيل بعد مرور 15 جولة لتردي النتائج.

وسبق لفوساتي أن واجه النصر حينما كان مدرباً للشباب في موسم 2010 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.