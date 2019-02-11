شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يجدد عقد أشلي يونغ لعام إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، تجديد عقد لاعبه أشلي يونغ لعام إضافي حتى موسم 2019-2020، بعدما أبدى اللاعب رغبته بالبقاء في صفوف النادي.

وكان عقد يونغ "33 عاما" الذي يستطيع شغل أكثر من مركز، ينتهي في يونيو المقبل، لكنه أبدى في الأيام الأخيرة رغبته بالبقاء في صفوف "الشياطين الحمر".

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وانضم الإنجليزي الدولي إلى يونايتد عام 2011 قادما من أستون فيلا ودافع عن ألوانه في 227 مباراة وسجل 17 هدفا، كما توج معه بخمسة ألقاب عدة أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز "2012-2013" وكأس إنجلترا "2015-2016" والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 2017.

وفرض يونغ نفسه من اللاعبين الأساسيين في الفريق وحمل شارة القيادة أكثر من مرة، وخاض هذا الموسم 25 مباراة وسجل هدفا واحدا.

وكان يونغ أحد أفراد منتخب إنجلترا الذي بلغ نصف النهائي مونديال روسيا 2018، علما بأنه دافع عن منتخب "الأسود الثلاثة" في 39 مباراة.