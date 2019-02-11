بايرن ميونيخ يقيم شراكة مع كوريا الجنوبية

اسماء السيد - أعلن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية، الإثنين توقيع شراكة مع الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة كجزء من استراتيجيته للانتشار الدولي التي قد تساعد في كشف مواهب شابة في آسيا.

وقال عضو مجلس إدارة النادي الألماني يورغ فاكر "ثمة مجموعة كبيرة من البنى الخاصة بالناشئين والمواهب هناك، وكوريا هي من الدول الآسيوية الرائدة في هذا المجال، لذلك فإن هذه الشراكة ممتازة لبايرن".

وهذا ثاني اتفاق تعاون بين العملاق البافاري واتحاد آسيوي، بعد شراكة مماثلة وقعت في أيار/مايو 2018 مع الاتحاد الياباني.

بدوره، اعتبر المدير التنفيذي للاتحاد الكوري الجنوبي حاليا واللاعب السابق الأكثر تمثيلا لبلاده مع المنتخب، ميونغ-بو هونغ (136 مباراة دولية و10 أهداف) أن هذه الخطوة "فرصة عظيمة ليس فقط بالنسبة الى اللاعبين والفرق والمدربين، بل لكرة القدم في كوريا بشكل عام".

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وسيقوم الطرفان بتطوير برامج خاصة بما في ذلك المباريات الودية بين فرق الشباب ومعسكرات التدريب.

وإلى جانب الشراكتين مع اليابان وكوريا الجنوبية، يدير بايرن ميونيخ أيضاً خمس أكاديميات للعبة في آسيا كجزء من برنامج تطوير فئة الشباب.

وكان منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي (تحت 23 سنة) أحرز ذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية التي اقيمت العام الماضي في أندونيسيا.