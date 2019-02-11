شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل خاص والتمرير الدقيق أبرز ملامح مران الزمالك استعدادًا لنصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، يوم الأربعاء، المقبل على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقام جروس بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات تخوض تدريبات بدنية قوية وإطالات وبعض الأمور التأهيلية والبدنية الأخرى، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز وأمير عزمى مدربى الفريق.

ويقوم الجهاز الفنى للزمالك بإخضاع اللاعبين لبعض التدريبات التأهيلية والبرامج الخاصة للتغلب على ضغط اللقاءات وعدم التعرض للإجهاد.

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وخاض اللاعبون فقرة تكتيكية تحت إشراف جروس، حيث قاموا خلالها بأداء بعض الجمل الفنية، كما تدربوا على التمرير الدقيق وسرعة الاستلام والتسلم.

وأدى حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة جروتز مدرب الحراس، حيث تم تدريبهم على بعض الجوانب الفنية الخاصة.