شاهد.. مفاجأة أوباما وساسى فى تدريبات الزمالك بعد "خناقة" النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ يوسف أوباما وفرجانى ساسى لاعبا الزمالك، زملائهما والجهاز الفنى للفريق بقيادة كرستيان جروس، بعلاقتهما الجديدة خلال خوض التدريبات الجماعية بعد "خناقة" مباراة النجوم.
حدثت خناقة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بين يوسف أوباما والدولى التونسى فرجانى ساسي، بعدما أخرج أوباما الكرة خارج الملعب بسبب سقوط لاعب من فريق النجوم، ليعترض عليه ساسى ويدخل الثنائى فى مشادة كلامية داخل الملعب.
وظهرت حالة الود والمحبة بين فرجانى ساسى ويوسف أوباما فى التدريبات، رغم أن الإدارة قررت فتح تحقيق سريع فى الأزمة الأخيرة لمعرفة المخطئ ومحاسبته.
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