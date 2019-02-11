شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلي: هدية "كاف" تضعنا فى اختبار صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحمن مجدى، جناح الإسماعيلى، إن الفريق تعرض لظلم كبير بعد استبعاده من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن قرار العودة كان منصفًا وأثبت براءة الجماهير.

وقرر الاتحاد الأفريقى إعادة الدراويش لاستكمال منافسات البطولة بعد قبول استئنافه.

وأضاف مجدى فى تصريحات للموقع الرسمي: "العودة للمشاركة بالبطولة منحت جميع اللاعبين حافزًا إضافيًا لتحقيق نتائج مميزة، انتظروا الفريق بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة".

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واستكمل: "أعلم أن المهمة صعبة لكن مع تحقيق الانتصار فى المباراة المقبلة سيقل فارق النقاط وتصبح فرصتنا فى التأهل حاضرة".

وواصل: "هذا القرار سيضعنا فى اختبار كبير لإثبات قدرتنا فى التواجد ضمن أفضل الفرق بالقارة لاسيما أن مجموعتنا تعد الأقوى مقارنة بالمجموعات الأخرى".

وأكمل حديثه: "سأبذل قصارى جهدى فى الفترة المقبلة لتسجيل وصنع الأهداف والمساهمة فى حصد الفريق بطاقة التأهل للدور المقبل للبطولة مع دعم ومساندة الجماهير لنا".