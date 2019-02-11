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وزارة الرياضة تعلن عن موعد مؤتمر المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مساء غدٍ الثلاثاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة نخبة من المسئولين والمستثمرين فى قطاع الرياضة وعدد من الإعلاميين، المؤتمر الخاص بالإعلان عن المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحية مارس 2019 .

من المقرر أن يقام المؤتمر مساء غدٍ بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

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يذكر أن المؤتمر كان من المقرر أن يٌعقد أمس الأحد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لانشغال وزير الرياضة بزيارة مفاجئة مع رئيس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات فى أسوان، ليقام المؤتمر غدًا 

 

 

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