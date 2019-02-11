شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لن نفرط فى بطاقة التأهل لدور الثمانية الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يرى المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الاسماعيلي، أمين الصندوق أن قرار الاتحاد الأفريقي “كاف” يعد انتصاراً كبيرا.

وأعلن الكاف الإسماعيلي عودة الفريق للمشاركة بدور المجموعات فى دوري الأبطال، وذلك بعد صدور قرار سابق باقصائه ، على خلفية عدم اكتمال مباراته ضد الأفريقي التونسي.

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وشدد الكلية :”أعددنا ملفاً شاملا ، ضم كل الأدلة التى اثبت براءة جماهير الإسماعيلي من واقعة الاقتحام ، وكنا واثقين تماماً في عدالة الكاف”.

وأردف عضو الإسماعيلي :” عودة الدراويش إلى دوري الأبطال بعد الاقصاء، تعد الواقعة الأولى من نوعها بالبطولة “.

وأختتم قائلا :”مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان سيسعى لتوفير كافة سبل النجاح للفريق، من أجل التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال، الموقف صعب لكنه ليس مستحيلاً “.