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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استاد القاهرة يدعم غزل المحلة بـ5 آلاف كرسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مجلس إدارة غزل المحلة خمسة آلاف كرسى من الكراسي القديمة لاستاد القاهرة لتركيبها بمدرجات استاد الغزل، بعد الطلب الذى تقدم به مجلس إدارة المحلة لاستاد القاهرة لاستلام الكراسى القديمة لتركيبها بمدرجات استاد المحلة، فى إطار خطة المحلة لتطويرالاستاد خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يبدأ مسئولو استاد المحلة تركيب الكراسي الجديدة وتطوير المدرجات بالشكل الذى يليق باسم استاد غزل المحلة على أن يتم العمل بالاستاد عقب مباراة الفريق أمام دمنهور المقرر لها الخميس المقبل باستاد المحلة.
استاد غزل المحلة
استاد غزل المحلة
استاد غزل المحلة
استاد غزل المحلة
استاد غزل المحلة
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