كهربا وهيما والنقاز ينتظمون فى تدريبات الزمالك قيل مواجهة نصر حسين داى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك فى تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمباراة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. وكان كهربا تغيب عن تدريبات الفريق الأخيرة بسبب سفره لألمانيا مستغلا إيقافه عن مباراة النجوم الأخيرة في الدوري للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث. Advertisements وفي نفس الوقت، انتظم التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن ومحمد إبراهيم لاعب الوسط فى تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمباراة نصر حسين داى الجزائرى. وكان النقاز تغيب عن مباراة النجوم الأخيرة بسبب الإصابة بكدمة فى أنكل القدم قبل أن يعود للمشاركة فى تدريب اليوم، فى حين تغيب محمد إبراهيم عن المباراة الماضية لإصابته بنزلة برد.

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