ليفربول وصلاح في خطر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سداسية السيتي.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك أجويرو (فيديو)

كتب: ضياء السقا

اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل سيرجيو أجويرو "هاترك" في الدقائق 13، 19، 56 على الترتيب، وأحرز ستيرلنج "هدفين" في الدقيقتين 4 و80، وجوندوجان هدف في الدقيقة 25.

شاهد سداسية السيتي

وكان ليفربول قد فاز على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بملعب آنفيلد، في الجولة ذاتها.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول فى الدقيقة 24 من رأسية، وأضاف ويجنالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 34 من تسديدة رائعة من فوق الحارس.

ثم أحرز صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة متقنة من روبرتو فيرمينو، ليضع الفرعون الكرة بهدء على يمين حارس بورنموث.

Advertisements

شاهد ثلاثية الليفر

وبذلك عاد السيتي لصدارة الدوري بـ65 نقطة، متفوقا على وصيفه ليفربول بفارق الأهداف، علما بأن الأول خاض مباراة زائدة.

وفي المركز الثالث توتنهام بـ60، ومانشستر يونايتد رابعا بـ51، أرسنال خامسا بـ50.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي البريميرليج، رفع أجويرو رصيده من الأهداف بعد الهاترك لـ17 هدفا، متساويا مع نجم ليفربول محمد صلاح، ليتشاركا في صدارة الهدافين، وفي المركز الثاني يأتي أوباميانج مهاجم أرسنال بـ15 هدفا.