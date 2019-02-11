عقوبات صارمة من الجبلاية ضد الأهلي والزمالك

كتب: ضياء السقا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن عقوبات ضد أندية الأهلي والزمالك والداخلية، بعد نهاية الإسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الموقع الرسمي للجبلاية نتائج اجتماع اللجنة، وجاءت قراراتها كالتالي:

- إقامة مباراة الانتاج الحربي والأهلي يوم 12 فبراير الجاري في الأسبوع الـ 22 لدوري القسم الأول باستاد بتروسبورت، وذلك لغلق ستاد السلام استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، وإقامة مباراة الاسماعيلي ونجوم المستقبل في نفس اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

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- إيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وتغريم نادي الداخلية 20 ألف جنيه لتسرب أعداد زائدة وقيام أحد المنتمين للنادي ويدعى هاني بسب الحكم.

- إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة مباراة للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي.

- تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل، وتغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد المنافس والحكام، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني على الحكام.

- تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، وخمسة آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

- إيقاف طبيب نادي النصر لموليد 1997 لحين التحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إف سي مصر.

- احالة تقرير حكم مباراة مركز شباب الأميرية ووادي دجلة في كأس مصر لمواليد 1997 للشئون القانونية بالاتحاد لاستدعاء إداري الأميرية والحكام، وتغريم مركز شباب الأميرية خمسة آلاف جنيه لما بدر من رئيس المركز تجاه الحكم.