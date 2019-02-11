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السعودية تنظم أول بطولة خليجية نسائية

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يستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان "الكرة تجمعنا"، وذلك مطلع مارس المقبل، في الصالة الخضراء في الخبر شرق المملكة.

ويشارك في البطولة 16 فريقا سيخوضون المواجهات بنظام الإقصاء (خروج المهزوم)، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف.

وتضم البطولة، فرق المملكة وشعلة الشرقية واليمامة ولوردز ويونايتد إيجلز وسنيكس ورويالز وجدة إيجلز والتحدي واتحاد الملوك، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان.

وستنطلق الفعالية باحتفال رسمي يعقبه دخول اللاعبات وكلمات من الرعاة، واستعراض غنائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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