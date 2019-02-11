شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنظم أول بطولة خليجية نسائية والان مع التفاصيل

يستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان "الكرة تجمعنا"، وذلك مطلع مارس المقبل، في الصالة الخضراء في الخبر شرق المملكة.

ويشارك في البطولة 16 فريقا سيخوضون المواجهات بنظام الإقصاء (خروج المهزوم)، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف.

وتضم البطولة، فرق المملكة وشعلة الشرقية واليمامة ولوردز ويونايتد إيجلز وسنيكس ورويالز وجدة إيجلز والتحدي واتحاد الملوك، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان.

وستنطلق الفعالية باحتفال رسمي يعقبه دخول اللاعبات وكلمات من الرعاة، واستعراض غنائي.

