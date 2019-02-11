شكرا لقرائتكم خبر عن سكولز مديرا فنيا لـ"أولدهام" في أولى تجاربه والان مع التفاصيل
وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن تلميذ سير أليكس فيرجسون، سيتولى تدريب الفريق بعقد لمدة عام ونصف، كأول تجاربه التدريبية.
وقال مالك نادي أولدهام عبد الله لمسجام "لقد فاز بول بكل شيء في كرة القدم، إنه رجل يجلب الكثير من المعرفة لنا وسيقدم لنا الكثير، وجوعه للنجاح يمكن أن يفيد جميع اللاعبين".
وأضاف "سيحصل بول على دعم 100% من الجميع، نأمل أن نتمكن من العمل معاً لإعادة النجاح إلى هذا النادي والصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوماً ما".
وينشط فريق أولدهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.
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