انت الان تتابع مفاجأة في تحقيقات اتحاد الكرة مع «الحكم الخامس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، أن الحكم حسن السندبيسي، اعترف خلال التحقيقات معه بخطئه في ارتداء قميص النادي الأهلي، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إن الحكم الخامس أكد أنه يعمل في أكاديمية تحمل اسم «أهلاوية ستارز»، لكنها لا تتبع القلعة الحمراء بشكل رسمي، موضحًا أن ابناءه يلعبون في فرق الأكاديمية أيضًا، وواصل المصدر أن لجنة الحكام اتفقت على إيقاف الحكم لمدة شهرين عقابًا له على ارتداء قميص الأهلي.

وتسبب الحكم الخامس حسن السندبيسي، في إلغاء هدف حرس الحدود في شباك الأهلي بالمباراة الأخيرة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بهدف دون رد للمارد الأحمر، وأوضح السندبيسي، خلال التحقيقات معه أنه ألغى هدف حرس الحدود في مرمى الأهلي، بداعى أن اللعبة «فاول» على مهاجم الحرس الذي أعاق مدافع القلعة الحمراء،