شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن رحلة الفريق إلى تنزانيا، مرانا قويا صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وشهد المران مشاركة كل من مروان محسن وأحمد الشيخ وجيرالدو وباسم على ووليد أزارو ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها عصر غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.