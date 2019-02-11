الاتحاد السعودي يحسم مصير بيتزي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ، عدم تجديد عقد الأرجنتين خوان انطونيو بيتزي ، للاستمرار مديراً فنياً للمنتخب السعودي الاول وذلك بعد التقارير الفنية التي رفعتها اللجنة الفنية بالاتحاد إلى مجلس الإدارة .

وأسند اجتماع الاتحاد السعودي إلى اللجنة الفنية ، مسؤولية تقديم دراسة لاختيار مدير فني جديد للاخضر السعودي ، بمايتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتولى بيتزي تدريب المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم 2018 بروسيا ، وكأس آسيا 2019 بالإمارات ، ولم يحقق فيهما الاخضر انجازاص ملموساً.