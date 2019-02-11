خلال مباراة ساسولو ويوفنتوس يوم أمس على ملعب مابي ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، إقتحم أحد المشجعين أرض الملعب، وتوجه نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقام بتقليد إحتفالية الدون أمامه، قبل أن يتم إصطاحبه من قبل رجال الأمن للخارج.
وبحسب شبكة سبورت ميديا سيت، فإن إدارة الملعب، قررت منع دخوله إلى مدرجات مابي ستاديوم مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة بحق المشجع الذي إقتحم الملعب متوجها نحو رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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