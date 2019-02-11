مدبولي يلتقي رئيس شركة توتال العالمية للبترول

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم باتريك بويانيه، رئيس مجلس إدارة شركة توتال العالمية للبترول، على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠١٩.

وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للتعاون القائم مع شركة توتال، مشيدًا بما حققته الشركة من سمعة طيبة، وتوسع فى مجال إنشاء وإدارة محطات البنزين فى مختلف ربوع مصر.

وقال رئيس الوزراء: “نتطلع لضخ توتال المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط، لتتناسب مع التواجد والحضور القوي للشركة في مجال محطات البنزين.

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من جانبه أكد رئيس شركة توتال أن الشركة لديها خطط طموحة لضخ استثمارات في مجال استكشافات النفط في مصر، معربًا عن أمله في أن يحالفهم التوفيق خلال تلك الاستكشافات بما يعود بالفائدة المشتركة على الاقتصاد المصري واستثمارات الشركة.

كما أشار إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار في مجال البتروكيماويات، لاسيما وأنه يعد أحد المجالات الاستثمارية الواعدة في مصر بعد زيادة اكتشافات الغاز في مصر مؤخرًا.

واختتم باتريك بويانيه، رئيس مجلس إدارة شركة توتال العالمية للبترول، اللقاء بالإشادة بما تحقق فى مصر من تقدم خلال السنوات القليلة الماضية، وما أنجزته مصر على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعل مصر أكثر تنافسية وجذباً للاستثمارات.

كما أشاد بالتعاون المتنامي في العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكدًا أن هذا التعاون ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.

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