شكرا لقرائتكم بيسرز يثأر لنفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أميركا - رويترز | منذ 15 ساعة في 11 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 00:08

ثأر إنديانا بيسرز لنفسه من الخسارة أمام كليفلاند كافاليرز، وفاز عليه 105-90 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وخطف بويان بوجدانوفيتش الأضواء وسجل 25 نقطة، ليواصل التألق في الفترة الأخيرة ويقود بيسرز إلى مواصلة سلسلة النتائج الرائعة.



وأحرز بوجدانوفيتش 20 نقطة على الأقل للمرة الخامسة في آخر ست مباريات، ليحقق بيسرز فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، وأضاف البديل كوري جوزيف عشر نقاط، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما مرر عشر كرات حاسمة. ولم يسجل البديل الآخر دومانتاس سابونيس في النصف الأول قبل أن يحرز 13 نقطة.

وثأر بيسرز بذلك لخسارته على أرضه 92-91 أمام كافاليرز في كانون الأول (ديسمبر) عندما أوقف فريق ليبرون جيمس السابق سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لمنافسه.