شكرا لقرائتكم زوران يحذر من هجوم القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عادل القرني | منذ 15 ساعة في 11 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 00:52

أكد المدير الفني لفريق الهلال الكرواتي زوران ماميتش أن العمل مع الفريق يسير بشكل جيد وبتسارع كبير في الخطى وكأنه أمضى فترة طويلة في البيت الهلالي، كما شدد على صعوبة مباراتهم غداً ضد القادسية الذي يمتلك عناصر مؤثرة جداً وقوية مثل إلتون وبيسمارك وكمارا. وقال زوران: «حللنا آخر مباراتين للقادسية الذي يلعب بشكل جيد ويقدم مستويات مميزة، وما يصعب من وضعنا هو خوض الفريق مباراة كل ٣ أو ٤ أيام ما يجعلنا نسابق الزمن لتطوير الجوانب التكتيكية خصوصاً الجوانب الدفاعية التي تعاني ضعفاً مقارنة بالجانب الهجومي للهلال، نتيجة امتلاك الفريق لعناصر بإمكانيات عالية تعوض النقص الحاصل، ولكننا مستعدون للظهور بشكل مميز وإسعاد جماهيرنا الغالية».



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