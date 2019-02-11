شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة نصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بالنادي قبل مران اليوم من أجل تحفيزهم علي الفوز علي فريق نصر حسين داي الجزائري المقرر لها بعد غد الأربعاء في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وطالب رئيس الزمالك، اللاعبين بالالتزام داخل المستطيل الأخضر وعدم الانفعال والتركيز في تقديم عروض قوية فقط، لتحقيق الفوز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الثلاثاء في برج العرب استعدادا للمباراة المقبلةكما عقد السويسري جروس المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم، استعدادا للمباراة وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري و التركيز لتحقيق الفوز في مباراة بطل الجزائر المقبلة المقرر لها على ملعب برج العرب، لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام جورماهيا في الجولة الأولى وأكد المدير الفني للاعبين أنه يثق في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء المقبل أمام نصر حسين داي.