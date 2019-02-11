شكرا لقرائتكم إيقاف حسام غالي مباراة وتغريم مدير الكرة بالاتحاد للهجوم علي الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى 5 آلاف جنيه بسبب تصريحاته ضد الحكام، كما تم تغريم لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش نفس المبلغ ولنفس السبب.

كما قررت اللجنة إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة مباراة للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي.

كانت لجنة المسابقات قررت، إيقاف محمد السيد خليفة لاعب الداخلية 4 مباريات بسبب قيامه بسلوك غير رياضى تجاه طاقم الحكام التونسى الذى أدار مباراة الداخلية أمام بيراميدز.

يذكر أن بيراميدز هزم الداخلية بهدفين نظيفين سجلهما عمر خربين وبينافينتى.