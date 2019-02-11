شكرا لقرائتكم 45 ألف جنيه غرامات علي الأهلي والزمالك بسبب هتافات الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهم المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم.

جاءت العقوبة بواقع 20 ألف جنيه على الأهلى ، و20 ألف جنيه على الزمالك بسبب هتافات جماهيره ضد الحكم فى مباراة النجوم بجانب 5 آلاف جنيه على الجهاز الفنى للأبيض بسبب عدم التزامه بالمنطقة الفنية.

كما قررت اللجنة تغريم الجهاز الفنى للحرس 5 آلاف جنيه بسبب عدم التزامه بالمنطقة الفنية فى مباراة الأهلى.