شكرا لقرائتكم كاف عن مواجهة الأهلي: سيمبا في مهمة رد الدين ضد العملاق المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا سيمبا التنزاني والاهلي المحدد لها غداً الثلاثاء بالعاصمة التنزانية "دار السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أن سيمبا يخوض مهمة رد الدين ضد العملاق المصري الأهلي، ساعياً لتحقيق الفوز لإحياء الأمل فى التأهل للدور ربع النهائي من منافسات دوري ابطال افريقيا.

وأضاف أن سيمبا تلقى هزيمتين قاسيتين بخماسية نظيفة في المباراتين الماضيتين خارج ملعبه ضد فيتا كلوب الكونغولي والاهلى مشيراً إلى أن صاحب الأرض يحتاج للفوز فقط أمام الاهلى ليبقى في المنافسة على الصعود للدور المقبل.

وكان الأهلى حقق فوزاً عريضاً على سيمبا التنزانى بنتيجة 5 – 0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.