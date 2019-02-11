سيمبا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي غداً

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جدة - عمرو شويل خاض سيمبا التنزاني مرانه الأخير اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاهلى غداً الثلاثاء بالعاصمة التنزانية "دار السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا. ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وكان الأهلى حقق فوزاً عريضاً على سيمبا التنزانى بنتيجة 5 – 0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة. وتوعد باتريك أوسيمس، المدير الفنى لنادي سيمبا التنزانى، نظيره الأهلى بالهزيمة فى المباراة المرتقبة المحدد لها غداً، الثلاثاء. Advertisements وأوضح باتريك أوسيمس أنه سيسعى جاهداً للوفاء بوعده لجماهير سيمبا التنزانى بتحقيق الفوز فى المباريات الثلاث التى سيخوضها الفريق على ملعبه ووسط جماهيره ضمن منافسات دور المجموعات. وقال باتريك أوسيمس، فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، "هناك هدف أسعى لتحقيقه وملتزم به وهو الفوز بجميع المباريات على ملعب سيمبا، والدور الآن على الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على اللقب برصيد 8 مرات".

مران سيمبا (1)



مران سيمبا (2)



مران سيمبا (3)

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