شكرا لقرائتكم كريم بنزيما مهدد بالغياب عن مواجهة أياكس الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول مشاركة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني أمام أياكس أمستردام الهولندي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما بعد غد الاربعاء بملعب "يوهان كرويف أرينا" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كريم بنزيما لم يشارك في التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد اليوم، الاثنين، بسبب معاناته من الآم في الرقبة.

ويقدم كريم بنزيما مستويات رائعة مع ريال مدريد حيث تمكن من تسجيل 10 أهداف في 23 مباراة خاضها مع الفريق الملكي بمسابقة الدوري الإسباني، بينما سجل 18 هدفاً في جميع المسابقات الإسبانية والأوروبية.