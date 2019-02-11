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كريم بنزيما مهدد بالغياب عن مواجهة أياكس الهولندي

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جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول مشاركة كريم بنزيما مهاجم الإسباني أمام أياكس أمستردام الهولندي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما بعد غد الاربعاء بملعب "يوهان كرويف أرينا" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كريم بنزيما لم يشارك في التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد اليوم، الاثنين، بسبب معاناته من الآم في الرقبة.

ويقدم كريم بنزيما مستويات رائعة مع ريال مدريد حيث تمكن من تسجيل 10 أهداف في 23 مباراة خاضها مع الفريق الملكي بمسابقة ، بينما سجل 18 هدفاً في جميع المسابقات الإسبانية والأوروبية.

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