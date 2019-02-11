نقل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي إلي بتروسبورت

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الانتاج الحربي والأهلي يوم 16 فبراير الجاري في الأسبوع الـ 22 لدوري القسم الأول إلي استاد بتروسبورت، نظرا لغلق استاد السلام استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.
كما قررت اللجنة إقامة مباراة الاسماعيلي ونجوم المستقبل في نفس اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري.
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