شكرا لقرائتكم الرابطة تدرس نقل أعمال "المسابقات" في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي عن وجود توجه من مجلس الإدارة لنقل أعمال لجنة المسابقات لتكون تحت إشراف الرابطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى قرب التوقيع مع شركة عالمية لرعاية الدوري.

وقال آل معمر بعد نهاية اجتماع مجلس إدارة الرابطة الذي عقد في الرياض يوم الاثنين: هناك توجه من مجلس إدارة الرابطة بنقل أعمال لجنة المسابقات لتكون تحت إشراف الرابطة ابتداء من الموسم المقبل.

وزاد مسلي: وقعت الرابطة مذكرة تفاهم مع شركة عالمية لرعاية الدوري ابتداء من الموسم المقبل، وبحسب المذكرة فإن الإعلان عن الشركة لن يكون إلا بعد التوقيع الرسمي والذي سيكون خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أبعد تقدير وسيتم توزيع مبلغ الرعاية على الأندية بحسب النظام الأساسي للرابطة.

