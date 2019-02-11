شكرا لقرائتكم أمام الأهلي.. النصر يعاني في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر إلى إنهاء عقدة الفوز على ملعب أهلي جدة وتحقيق فوزه الثاني بتاريخه في دوري المحترفين، حينما يلاقيه يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في قمة مواجهات المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الأصفر انتصاراً وحيداً على الأهلي في جدة خلال 10 مواسم مضت، وتحديداً منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، مقابل التعادل 4 مرات والخسارة في 5 مباريات.

واحتضنت ثلاثة ملاعب مواجهات الفريقين، حيث كانت البداية ملعب الأمير عبدالله الفيصل وستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وملعب الجوهرة المشعة.

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وفاز النصر في مواجهة وحيدة كانت في موسم 2016-2017 حينما تفوق أصفر العاصمة بثنائية نظيفة سجلها يحيى الشهري ونايف هزازي من ركلة جزاء.

وعلى صعيد مواجهاتهما منذ انطلاق دوري المحترفين، التقى الفريقان في 21 مباراة، فاز الأهلي في 8 مواجهات وفاز النصر في 6 مواجهات، وتعادلا في 7 مواجهات.

ويعتبر السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة هداف مواجهات الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين بتسجيله 8 أهداف في شباك النصر، في حين يعتبر المهاجم محمد السهلاوي مهاجم النصر الأكثر تسجيلاً في شباك الأهلي بواقع 5 أهداف.

ودائماً ما تعرف مباريات الفريقين نتائج كبيرة والتي كانت جميعها لصالح الأهلي الذي فاز 4-3 و4-2، في حين أعلى نتيجة سجلها النصر في مرمى الأهلي كانت نتيجة الرياض 3-1.