شكرا لقرائتكم ستيرلنغ بعد اكتساح تشيلسي: إنها مجرد 3 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثبت مانشستر سيتي بفوزه الساحق 6-صفر على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، أن حامل اللقب استعاد أفضل مستوياته وفرض مزيدا من الضغط على منافسه ليفربول لكن المهاجم رحيم ستيرلنغ يرى أن فريقه حقق مجرد ثلاث نقاط.

وصعد سيتي إلى الصدارة لكن ليفربول لعب مباراة أقل بعد أن اكتسح فريق المدرب بيب غوارديولا ضيفه تشيلسي في استاد الاتحاد.

وافتتح سترلينغ التسجيل في الدقيقة الرابعة واختتم السداسية أمام تشيلسي الذي ألحق أول هزيمة بسيتي في الدوري في ديسمبر الماضي.

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وقال سترلينغ لموقع سيتي على الإترنت: حققنا ثلاث نقاط أخرى وحسب وأهم شيء هو الفوز، فالأداء كان مذهلا والمدرب جعلنا نستعد جيدا للمواجهة.

وسجل سيرجيو أغويرو ثلاثية للمرة الثالثة هذا الموسم ليعادل رقم آلان شيرر بتسجيل 11 ثلاثية في الدوري الممتاز وقال سترلينغ إن زميله الأرجنتيني، متصدر هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، يجب أن يبقى بالذاكرة. وتابع : سيرجيو يُعتمد عليه ولاعب مثله يجب أن يبقى بالذاكرة.

وسيلتقي سيتي مع تشيلسي في وقت لاحق هذا الشهر في نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية في استاد ويمبلي يوم 24 فبراير/شباط.