شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى يواجه الإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإنتاج الحربى والأهلي يوم 16 فبراير الجارى فى الأسبوع الـ 22 لدورى القسم الأول باستاد بتروسبورت، وذلك لغلق استاد السلام استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر. كما قررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلى ونجوم المستقبل في نفس اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

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