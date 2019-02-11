شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتوجه إلى الإسكندرية لخوض معسكر بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فريق حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى، إلى مدينة الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجت فى الجولة الثانية والعشرين بالدورى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد المكس بالإسكندرية. ويخوض لاعبو فريق حرس الحدود تدريبا بدنيا بسيطا عقب الوصول لاراحة اللاعبين عقب الرحلة من مدينة القاهرة الى الإسكندرية. ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة.

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