شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة رئيس الزمالك وجروس مع اللاعبين قبل مواجهة نصر حسين داي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق بالنادى قبل مران اليوم من أجل تحفيزهم علي الفوز على فريق نصر حسين داي الجزائرى المقرر لها بعد غد الأربعاء فى الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

وطالب رئيس الزمالك اللاعبين بالالتزام داخل المستطيل الأخضر وعدم الانفعال والتركيز في تقديم عروض قوية فقط، لتحقيق الفوز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا، الثلاثاء، فى برج العرب استعدادا للمباراة المقبلة، كما عقد السويسرى جروس المدير الفنى جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم، استعدادا للمباراة وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري و التركيز لتحقيق الفوز فى مباراة بطل الجزائر المقبلة المقرر لها على ملعب برج العرب، لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام جورماهيا في الجولة الأولى وأكد المدير الفني للاعبين أنه يثق في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء المقبل أمام نصر حسين داى.