شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الصفقات خدمت لاسارتى.. والاستقرار دعم جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه إسماعيل، نجم النادى الأهلي السابق، أن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها الأهلي خلال ميركاتو يناير خدمت مارتن لاسارتي مدرب القلعة الحمراء بشكل كبير فى النتائج الإيجابية التى تحققت مؤخراً.

وأشار شيخ المحللين، فى تصريحات خاصة حول المدربين الأجانب فى الدوري المصرى، إلى أن عودة المصابين، مثل على معلول وجونيور أجايى أثرت بشكل كبير على أداء وشكل الفريق الأحمر، ومنحت لاسارتى أفضلية فى قيادة الأهلي.

واختتم الشيخ طه بأن تجربة جروس فى الزمالك دعمها الهدوء والاستقرار الإدارى بالفصل بين قطاع الكرة والإدارة، واستقلال مدرب الزمالك بالقرارات الفنية، بالإضافة لضعف مستوى الفرق المنافسة، مشيراً إلى أن الأهلي عانى لفترة من عدم الاستقرار الفنى أدت لنزيف الفريق الأحمر للكثير من النقاط.