شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقف لاعب الداخلية 4 مباريات بسبب "حكام تونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، إيقاف محمد السيد خليفة لاعب الداخلية 4 مباريات بسبب ارتكابه سلوكاً غير رياضى تجاه طاقم الحكام التونسى الذى أدار مباراة الداخلية أمام بيراميدز. يذكر أن بيراميدز هزم الداخلية بهدفين نظيفين سجلهما عمر خربين وبينافينتى.

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