شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغرم الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب الهتافات المسيئة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهما المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم.

جاءت العقوبة بواقع 20 ألف جنيه على الأهلى، و20 ألفا على الزمالك بسبب هتافات جماهيره ضد الحكم فى مباراة النجوم، بجانب 5 آلاف جنيه على الجهاز الفنى للأبيض بسبب عدم التزامه بالمنطقة الفنية.

كما قررت اللجنة تغريم الجهاز الفنى للحرس 5 آلاف جنيه بسبب عدم التزامه بالمنطقة الفنية فى مباراة الأهلى.