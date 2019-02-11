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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 11 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، لائحة مالية جديدة للمنتخب بعد أمم أفريقيا، أبو ريدة وفضل يزوران منطقة الأهرامات للتجهيز لقرعة بطولة أمم أفريقيا.

أرسلت محكمة القاهرة قوة جبرية من قسم ثانى شرطة مدينة نصر لتنفيذ حكم حل اتحاد الكرة الطائرة، وفقا للدعوة التى رفعها فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق.

تسلم اتحاد الكرة 25 ألف دولار من نادى بيراميدز، تكلفة استقدام حكام من أوروبا لمباراة الفريق أمام سموحة فى الأسبوع الـ22 بالدورى، والمحدد لها الخميس المقبل.

قام هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، ومعه محمد فضل المدير التنفيذى للبطولة بمعاينة منطقة الأهرامات التى تستضيف حفل سحب قرعة البطولة.

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قرر خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر وضع لائحة مالية جديدة للاعبى المنتخب عقب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

توج هانى عبد الهادى، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة فزاع الدولية بوزن تحت 88 كجم، والتى تقام بالإمارات، مضيفا ميدالية أخرى إلى رصيد البعثة المصرية فى البطولة.

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على إيقاف الحكم حسن السندبيسى الذى تسبب فى إلغاء هدف حرس الحدود بشباك الأهلى فى المباراة الأخيرة الأهلى ، لمدة شهر، مع إستبعاده تماما من إدارة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز هذا الموسم.

ينتظم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، فى مران الفريق عصر اليوم بتنزاينا بعدما اشتكى من كدمة بسيطة فى اليد اليُمني نهاية مران أمس.