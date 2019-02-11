شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط.. وكأس العالم للسلاح بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى المؤتمر الصحفى لاتحاد السلاح للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر بطولتى الجائزة الكبرى لسلاح السيف لأول مرة فى مصر وكأس العالم لسلاح الشيش فى فبراير ومارس المقبل، أن الرياضة فى مصر ليست كرة قدم فقط.

وقال وزير الرياضة، إن الوزارة تسعى جاهدة لتنظيم أكبر عدد من البطولات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن استضافة بطولتى الجائزة الكبرى وكأس العالم للسلاح بداية لتطوير اللعبة.

وشدد أشرف صبحى على أهمية زيادة قاعدة الممارسة فى اللعبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية اللعبة فى مصر.

حضر المؤتمر بجانب الوزير عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، وشريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية وجميل الزفتاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة.

بدأ المؤتمر بفيلم تسجيلى قصير عن أبرز إنجازات اتحاد السلاح فى الفترة الأخيرة والمهام التى يقوم بها من أجل التطوير.

من جانبه أكد عبد المنعم الحسينى، خلال المؤتمر، أنه شرف كبير إسناد تنظيم البطولة لمصر، وأن جميع لجان البطولة على أتم استعداد لانطلاق البطولة من الآن.

بطولة الجائزة الكبرى تستضيفها مصر للمرة الأولى وستقام خلال شهر فبراير الجارى فى الفترة من 22 إلى 24، بينما تقام بطولة كأس العالم فى الفترة من 1إلى 3 مارس المقبل.